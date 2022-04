சிம்பு ஹோஸ்ட்...இவர் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டா...அப்போ பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஃபினாலே வேற லெவல் தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஃபினாலேவுக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் என யாரும் வரவில்லை என நேற்று வரை கூறப்பட்ட நிலையில், லேட்டஸ்டாக சினிமா பிரபலம் ஒருவர் வர போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் சிம்பு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை பார்க்க பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

ஹாட்ஸ்டாரில் ஓடிடி வெர்சனாக ஜனவரி 31 ம் தேதி முதல் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 24 மணி நேரடி நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 70 நாட்களை கடந்து இறுதிக்கட்டத்திற்கு வந்துள்ளது. இதனால் டைட்டிலை வெல்ல போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

English summary

According to latest sources said that actress Hanshika to come as special guest for Bigg Boss Ultimate Finale. Shooting of finale event will be held on today and tomorrow. So title winner information will leaked tomorrow.