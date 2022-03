பீஸ்ட் ஆடியோ வெளியீடு...வெளியான அசத்தல் தகவல்...ஆனால் ரசிகர்களுக்கு இதுதான் வேணுமாம்

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா எப்போ, எங்கு நடக்க போகிறது என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவலால் குஷியான விஜய் ரசிகர்கள் மிக முக்கியமான விஷயத்தை தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டே, யோகி பாபு, செல்வராகவன், கிங்ஸ்லே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் படத்தின் டைட்டிலுடன் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டன.

விஜய்யின் 'பீஸ்ட்’ படம்... ஆடியோ வெளியீட்டுக்கு ரெடியா...எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

According to the latest sources, the Beast audio launch function will be held in Chennai Leela Palace on March 20th. Sun Pictures planned to live stream this event on Sun TV. But Vijay's fans are eagerly waiting to hear Vijay's speech at this function.