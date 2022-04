தனுஷின் அடுத்த பட டைட்டில் இது தானா...என்னங்க இப்படி ஒரு டைட்டில் ?

சென்னை : மூன்று படங்கள் கையில் இருக்கும் போது நான்காவது படத்தில் நடிக்க தயாராகி விட்டார் தனுஷ். இந்த படத்தின் டைட்டில் பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளதால், என்னங்க இப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சிருக்காங்க என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

தனுஷ் நடித்த படங்கள் வரிசையாக ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளன. கலாட்டா கல்யாணம் படத்தை தொடர்ந்து அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தனுஷின் மாறன் படமும் படு ஃபிளாப் ஆனது. இருந்தாலும் தொடர்ந்து படங்களில் நடித்து வருகிறார் தனுஷ்.

English summary

Now Dhanush is working in Naanae varuven, Vaathi, and Thiruchitrambalam. After that, he is committed to Arun Matheswaran's new movie. This movie is titled "Captain Miller." This movie is based on a 1930s story. This movie is planned as a historical, action, and adventure movie.