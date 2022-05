தளபதி 68 டைரக்டர் இவரா...இணையத்தில் தீயாய் பரவும் தகவல்

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 67 படத்தின் டைரக்டர் யார் என்பதே இதுவரை உறுதியாகாத நிலையில், தளபதி 68 படத்தின் டைரக்டர் யார் என்பற்றி பல தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. டாப் டைரக்டர்கள் பலரின் பெயர்களும் இதற்காக கூறப்பட்டு வருகிறது.

விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஆகஸ்ட் அல்லது அக்டோபர் மாதம் வரை நடக்கும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, director Atlee to direct Vijay's Thalapathy 68. Now he was busy in Lion movie with Shahrukh Khan. After this he will focus on Thalapathy 68 movie. In between Vijay also complete Thalapathy 66 and Thalapathy 67 movies.