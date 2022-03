இளையராஜா–ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் காம்போவை புக் பண்ண போற டைரக்டர் இவர் தானா?

சென்னை : இளையராஜா - ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் காம்போ எந்த படத்தில் இடம்பெற போகிறது என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருக்கையில், டைரக்டர் ஒருவர் தனது அடுத்த படத்தில் இந்த காம்போவை எப்படியாவது புக் செய்ய முயற்சி செய்து வருகிறாராம்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக சோஷியல் மீடியா முழுவதும் இளையராஜா-ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சந்திப்பு, அதைத் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் கருத்துக்கள் தான் பேச்சாக உள்ளது. இந்த காம்போ எப்போது, எந்த படத்தில் இணைய உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள்.

Ilayaraja said of to team up with A.R.Rahman. Now director c.s.amudhan expressed his wish to use this combo. venkat prabhu welcomed his wish. c.s.amudhan already direct tamil padam and tamil padam 2. now he is working with vijay antony movie titled as ratham.