இது உங்களுக்கு ஜோக்கா... மீடியாக்களை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் விட்ட வெங்கட் பிரபு

சென்னை : டைரக்டரும், நடிகருமான வெங்கட் பிரபு இன்று பதிவிட்டுள்ள ட்வீட்டில் மீடியாக்களை வெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கி உள்ளார். எதற்காக திடீரென இவர் இப்படி ஒரு கோபமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார் என பலரும் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

சிம்பு நடித்த மாநாடு படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு மன்மதலீலை என்ற ரொமான்டிக் படத்தை இயக்கி உள்ளார் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு. அசோக் செல்வன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் வேலைகளில் மும்முரமாக இருந்து வரும் வெங்கட் பிரபு, ஆஸ்கார் விழா பற்றி தான் கோபமாக ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

50 ஆண்டு நிறைவு...ஆஸ்கர் விருது விழாவில் பெருமைப்படுத்தப்பட்ட காட்பாதர் படம்

English summary

Venkat Prabhu question medias who covered Will Smith-Chris Rock incident in Oscar awards 2022 event. He asked that was this funny to joke. Netizens discussed seriously about who did right and who did wrong on this issue.