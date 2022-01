பிக்பாஸில் இன்று இது தான் நடக்க போகிறது...வெளியான அசத்தல் தகவல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 97 நாட்களை கடந்து விட்டது. இதுவரை அமீர், நிரூப், ராஜு ஆகியோர் ஏற்கனவே ஃபைனலுக்கு சென்று விட்டார்கள். அடுத்ததாக ஃபைனலுக்கு செல்ல போவது யார், வெளியேற போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Bigg Boss Tamil Season 5 | 8th January 2022 - Promo 2 | Contestant பற்றி Ciby-யின் கருத்து!!

இந்நிலையில் பிக்பாசில் 98 வது நாளான இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடில் என்ன நடக்க போகிறது என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் இன்றைய எபிசோடை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

In bigg boss tamil 5 today's 98th day, evicted contestants will be speaking to contestants through phone. Usually in previous seasons of bigg boss evicted contestants will be brought back to cheer on the finalists who are in tension. But this time as the corona is spreading so fast and considering the safety, those who went out have not been invited yet.