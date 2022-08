சூர்யா 42 ஹீரோயின் இவரா?...அப்போ ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட் காத்திருக்கு

சென்னை : சூர்யா தற்போது இயக்குனர் பாலா இயக்கத்தில் 'வணங்கான்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் கன்னியாகுமரியில் முடிக்கபட்ட நிலையில் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் கோவாவில் துவங்கப்படும் என சொல்லப்பட்டது.

ஆனால் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. இதற்கு காரணம், கதையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர பாலா நினைத்துள்ளதால், அதற்கான வேலைகளை செய்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் வணங்கான் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் துவங்க இன்னும் சில காலம் ஆகலாம் என தெரிகிறது.

இதனால் சூர்யா அடுத்து வெற்றிமாறனின் வாடிவாசல் படத்தை தான் துவக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் வெற்றிமாறனும் மற்ற வேலைகளில் பிஸியாக உள்ளதால் சூர்யாவின் அடுத்த படம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக இருந்தனர்.

It is now learnt that popular Bollywood actress Disha Patani is likely to pair with Suriya in the mega two part project tentatively titled 'Suriya 42'. A surprising thing is that this is not the first time the pair are working together.