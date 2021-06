பிக்பாஸ் சீசன் 5...கமல் வருவாரா ? மாட்டாரா ?

சென்னை : தென்னிந்தியாவில் அதிகம் புகழ்பெற்ற டிவி நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருப்பது பிக்பாஸ் ரியாலிட்டி ஷோ. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்ட பிறகு டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கையும் பலமடங்கு அதிகரித்து விட்டது.

Top 5 Beats: பிக் பாஸ் 5ல் கமலுக்கு சம்பளம் இவ்வளவா? கொடி கட்டிப் பறக்கும் நயன்தாராவின் மார்க்கெட்!

விஜய் டிவியில் தமிழில் ஒளிபரப்பான கடந்த 4 சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார். ஆனால் விரைவில் துவங்கப்பட உள்ள சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்குவாரா என சமீப காலமாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 எப்போது? தீவிர ஏற்பாட்டில் நிகழ்ச்சிக் குழு.. தீயாய் பரவும் தகவல்!

English summary

it has now been confirmed by sources that Kamal Haasan will be hosting the 5th season of the reality show as well.