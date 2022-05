இது தான் விக்ரம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டா...இதை எதிர்பார்க்கவேயில்லையே

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தை அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், புதிய அப்டேட் ஒன்றை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதை ஆச்சரியமாக ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. பான் இந்தியா படமாக 5 மொழிகளில் விக்ரம் படம் ரிலீசாக உள்ளது. படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதிகாலை 4 மணிக்கு ரிலீசாக உள்ளது. அதே சமயம் அமெரிக்காவில் பகல் 3 மணிக்கு ரிலீசாக உள்ளது.

எனக்கு சிம்பு தான் வேணும்...நள்ளிரவில் சிம்பு வீடு முன் தர்ணா செய்த சீரியல் நடிகை

English summary

Due to Vikram movie release, Vikram emoji activated in twitter. After this #Vikram, #VikramInAction hastags are trending in twitter. Fans shared more and more infos about Vikram movie. Fans eagerly waiting for Vikram movie release.