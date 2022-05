தலைவர் 169 ல் ரஜினிக்கு வில்லன் இவரா... கேஜிஎஃப் படத்திற்கே டஃப் கொடுக்குறாங்களே

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தில் வில்லன் ரோலில் நடிக்க போகிறவர் யார் என்பது பற்றிய முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. உலகம் முழவதும் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் கேஜிஎஃப் படத்திற்கே டஃப் கொடுக்கும் இந்த தகவலை அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

அண்ணாத்த படத்திற்கு பிறகு ரஜினி அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள தலைவர் 169 படத்தையும் சன் பிக்சர்ஸ் தான் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளதாகவும், அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க போவதாகவும் பிப்ரவரி மாதமே சன் பிக்சர்ஸ், ஸ்பெஷல் வீடியோ க்ளிம்ப்ஸ் உடன் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

யார் சூப்பர் ஸ்டார்...நச்சுன்னு நெத்தியடியாய் சொன்ன ரஜினி...தீயாய் பரவும் வீடியோ

English summary

According to latest sources, talks going on with Shiv Rajkumar to play Villain role in Rajini's Thalaivar 169. If he said ok for Thalaivar 169, it will be a pan indian movie. After KGF 2'S massive hit, indian film industries focus turned towards Kannada cinema.