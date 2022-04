என்னது...தளபதி 67 வில்லன் இவரா... அடுத்த கேஜிஎஃப் 2 இதுவா தான் இருக்குமோ?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தில் வில்லன் யார் என்பதே இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்காத நிலையில், தளபதி 67 படத்தின் வில்லன் யார் என்ற தகவலை இணையத்தில் கசிய விட்டுள்ளனர். இதனால் தளபதி 67 படம், எடுத்த கேஜிஎஃப் 2 ஆக இருக்குமோ என கேட்டு வெயிட்டிங்கிலேயே ரசிகர்கள வெறியேற்றி வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். இந்த படத்தில் ஹீரோயின் ராஷ்மிகா, விஜய்யின் அப்பாவாக சரத்குமார் நடிக்கிறார். விஜய்யின் இரண்டு அண்ணன்களில் ஒருவராக ஷாம் நடிக்கிறார் என்பது வரை தான் இதுவரை தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

According to latest sources, Bollywood actor Sanjay dutt to play villain role in Vijay's Thalapathy 67. Sanjay Dutt played villain role in KGF Chapter 2. His Adheera character got positive response from fans. Now talks going on with Sanjay Dutt for Thalapathy 67.