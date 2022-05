விக்ரம் படத்தில் கமலுக்கு ஜோடி இவரா... வெளியான லேட்டஸ்ட் அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : உலக நாயகன் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்திற்கு பான் வேர்ல்ட் லெவலில் ப்ரொமோஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக படத்தில் கமலுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள நடிகை பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்திற்கான ஷுட்டிங்கை கமல், மார்ச் மாத துவக்கத்திலேயே முடித்து விட்டார்.

English summary

According to latest sources, popular Kannada actress Shanvi Srivatsava playing pair for Kamal in Vikram movie. She has cameo role in this movie's flashback portion. Her character will have a screen time of around 10 minutes.Vijay Sethupathi character will also be present in the flashback.