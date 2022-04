பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வீட்டிற்கு ஹன்சிகா வந்ததற்கு இது தான் காரணமா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வீட்டிற்கு நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி வருவதை போல் ப்ரோமோ காட்டப்பட்டது. இதனால் ஃபினாலேவிற்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக தான் ஹன்சிகா வருகிறார். அதுவும் சிம்பு ஹோஸ்டாக இருப்பதாக பரபரப்பிற்காக தான் ஹன்சிகாவை வரவைக்கிறார்கள் என கூறப்பட்டது.

ஆனால் ஹன்சிகா எதற்காக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வீட்டிற்குள் கெஸ்டாக சென்றார், என்ன காரணம், வீட்டிற்கு போய் அவர் என்ன செய்தார் என்பது பற்றிய முழு விபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அவர் சிம்புவிற்காக வரவில்லை, வேறு விஷயத்திற்காக தான் வந்துள்ளார்.

English summary

Hanshika to act in new webseries titled as MY3. This was her first tamil webseries. This web series will be telecast soon in disney plus hotstar. My3 announcement was revealed in Bigg Boss Ultimate week end episode. For this reason Hanshika come to Bigg Boss Ultimate house.