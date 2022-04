என்ன நெல்சன்...மாற்றத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லையா...தலைவர் 169 க்கும் இது தான் கதையா?

சென்னை : ரஜினி நடிக்க உள்ள தலைவர் 169 படம் பற்றிய தலைவர்கள் வெளியாக துவங்கியதும், சோஷியல் மீடியாவில் டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமாரை நெட்டிசன்களை செமயாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

நயன்தாரா நடித்த கோலமாவு கோகிலா படத்தை இயக்க தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானார் நெல்சன் திலீப்குமார். இதைத் தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படமும் சூப்பர் ஹிட் ஆனதால், விஜய்யை வைத்து பீஸ்ட் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் நெல்சன்.

English summary

Thalaiva 169 stloryline leaked in internet. As Usual this is also a kidnapping based story. For this reason, netizens trolls Nelson and requested to change the direction style.