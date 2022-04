என்ன சொல்றீங்க...தலைவர் 169 ஷுட்டிங்கிற்கு இவர் தான் காரணமா... நம்ப முடியலியே

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தின் ஷுட்டிங்கை துவங்க முடியாமல் தாமதமாகி வருவதற்கு யார் காரணம், என்ன காரணத்திற்காக ஷுட்டிங்கை தள்ளி வைத்துள்ளார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளதாகவும், இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பதாக பிப்ரவரி மாதம் ஸ்பெஷல் வீடியோவுடன் சன் பிக்சர்ஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இதனால் பீஸ்ட் படத்தின் வேலைகளை முடித்த உடனேயே நெல்சன், தலைவர் 169 படத்தின் வேலைகளை துவக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Some sources said that Rajini planned to go US trip. After Rajini returned to India, movie makers planned to begin Thalaivar 169 shooting. Because of this reason thalaivar 169 shooting was rescheduled to August.