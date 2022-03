வாடிவாசல் தாமதத்திற்கு இது தான் காரணமா... அப்டேட்டே கொல மாஸா இருக்கே

சென்னை : டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து பாலா இயக்கும் படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார் சூர்யா. இந்த படம் பற்றிய அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.

சூர்யா - பாலா இணையும் படத்தில் ஜோதிகா, அதர்வா, கீர்த்தி ஷெட்டி, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் வரும் ஏப்ரம் மாதம் துவங்கப்பட உள்ளதாம். அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி வருவதால், 3 முதல் 4 மாதங்களில் இந்த படத்தை எடுத்து முடிக்க பாலாவிடம் கேட்டுள்ளாராம் சூர்யா.

English summary

According to recent reports, hundreds of jallikattu bulls from all over Tamil Nadu are being gathered in Chennai for a test shoot, and a dozen of them will be chosen to play key roles in the Vaadivasal film.Training of the bulls takes more time than preproduction work.