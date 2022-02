தந்தை தனுஷை மகன் யாத்ரா சந்தித்தது இதற்காகத்தானா?... சந்திப்பில் இதுதான் பேசப்பட்டதா?

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் தனது மனைவி ஐஸ்வர்யாவை பிரிந்துள்ள நிலையில் மகன் யாத்ரா, அப்பா தனுஷை சந்தித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது என்ன பேசப்பட்டது... இந்த திடீர் சந்திப்பு எதற்காக... மகன் சந்தித்த போட்டோவை பகிர்ந்த தனுஷ் எதற்காக அப்படி ஒரு கேப்ஷன் பதிவிட்டார் என்ற குழப்பம் அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் மற்றும் அவரது மனைவியும் ரஜினியின் மூத்த மகளுமான ஐஸ்வர்யா இருவரும் ஜனவரி 17 ம் தேதி தாங்கள் பிரிய போவதாக அறிவித்தனர். 18 ஆண்டு கால திருமண உறவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தனர். அதற்கு பிறகு தனுஷோ, ஐஸ்வர்யாவோ சோஷியல் மீடியாவில் வேறு எந்த பதிவையும் பகிரவில்லை. ஆனால் இவர்களின் பிரிவிற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என பலவிதங்களில் செய்தி பரவி, பரபரப்பாகியது.

Recently Dhanush's son Yatra meets his father in naanae varuven shooting spot. Latest buzz is that What they spokes in their meeting. some sources said that yatra try to reunite his parents.