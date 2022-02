வலிமை ரிலீசுக்கு பிப்ரவரி 24 ஐ போனி கபூர் தேர்வு செய்தது ஏன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தை உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் முடிவு செய்துள்ளார். வலிமை படத்தை பிப்ரவரி 24 ல் ரிலீஸ் செய்ய போனி கபூர் திட்டமிட்டுள்ளதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் கிட்டதட்ட மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். ஹுமா குரேஷி, யோகிபாபு, கார்த்திகேயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் அஜித் போலீஸ் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

Sources confirmed that February 24th is late actress Sridevi's death anniversary.Because of this reason Boney kapoor has chosen the Valimai release on that day. He has decided to release Udhayanidhi's Nenjuku needhi also on the samae day.