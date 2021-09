அஜித்தின் வலிமை தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் தள்ளி போனது ஏன்... இது தான் காரணமா

சென்னை : ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த வலிமை படம் தீபாவளிக்கு ரிலீசாகும் என அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனால் ரஜினியின் அண்ணாத்த படத்துடன், அஜித்தின் வலிமை படம் மோத உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின. இது வலிமை வசூலை பாதிக்கும் என்று கூறப்பட்டது.

ஏற்கனவே 2020 பொங்கலுக்கு ரஜினியின் பேட்ட படமும், அஜித்தின் விஸ்வாசம் படமும் ரிலீசாகின. ஆனால் ரஜினி படத்தையும் மிஞ்சி, அஜித்தின் விஸ்வாசம் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. வசூலை அள்ளி குவித்தது. அதனால் தற்போது ரஜினி படத்தின் வசூல் தான் பாதிக்கப்படும், அஜித் படம் சாதனை படைக்க போவதாக அஜித் ரசிகர்கள் கூறி வந்தனர்.

English summary

latest sourcers said that valimai need more time for post production and censor preparation. so valimai had avoid diwali release and plan to release pongal release.