பிக்பாஸ் 5 ப்ரோமோவை குறைத்த விஜய் டிவி... இது தான் காரணமா ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில் மிகவும் பிரபலமானது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி. இதன் நான்கு சீசன்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஐந்தாவது சீசன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக 25 நாட்களை கடந்துள்ளது.

அதர்வா உடன் கூட்டணி அமைக்கும் கார்த்திக் நரேன்?

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 18 போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் அனுப்பப்பட்டனர். ஆனால் முதல் வார இறுதியில் மருத்துவ காரணங்களால் நமீதா மாரிமுத்து தானாக வெளியேறினார். இரண்டாவது வார எலிமினேஷனில் நாடியா சாங்கும், மூன்றாவது வார நாமினேஷனில் அபிஷேக் ராஜாவும் வெளியேறினர்.

English summary

Recent few days, vijay tv reduced bigg boss tamil season 5 promos for daily episode. netizens questioning vijay tv admin for reducing count of promos. some others asked that after abishek raaja's eviction vijay tv team suffered of poor content for daily promos.