டாக்டர் பாரதியின் நிஜக் காதலி யார் தெரியுமா...இணையத்தில் தீயாய் பரவும் போட்டோ

சென்னை : விஜய் டிவியின் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் டாக்டர் பாரதி ரோலில் நடிக்கும் அருண் பிரசாத்தின் நிஜமான காதலி யார் என்பது தொடர்பான போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

விஜய் டிவியில் பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. இந்த சீரியல் தினமும் இரவு 9 மணிக்கு இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. டிஆர்பி.,யின் டாப் 5 இடங்களில் உள்ள சீரியல்களில் இதுவும் ஒன்று.

English summary

According to sources, Bharathi Kannamma serial actor Arun Prasad fall in love with Raja Rani 2 serial actress VJ Archana. Now this love couples photos and videos goes around in social media. Meanwhile some other sources said that Arun Prasad already love with Roshini Haripriyan.