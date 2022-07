மாவீரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் கெட்டப் இதுதானா? காட்டுத் தீயாய் பரவும் லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் லுக் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகின்றன.

சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் இந்த ஆண்டு வெளியான டான் திரைப்படமும் டாக்டர் படத்தை போலவே 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் சாதனை படைத்து சிவகார்த்திகேயனை செம ஹேப்பி ஆக்கியது.

பிரின்ஸ் படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்து விட்டு அடுத்ததாக மாவீரன் படத்தின் சூட்டிங் ஆரம்பம் ஆகப் போகிறதா? அந்த படத்திற்கான புது கெட்டப்பா இது என ரசிகர்கள் வியந்து பார்த்து வருகின்றனர்.

அதுவும் இல்லை.. இதுவும் இல்லையா.. நம்பர் நடிகையின் பல கோடி கனவு என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே?

English summary

Sivakarthikeyan new look photos trending in social media. Fans expected this will be his look for his upcoming movie Maaveeran.