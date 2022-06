தலைவர் 169 ல் சிவகார்த்திகேயனின் ரோல் இதுவா...இனி டான் இல்லை இது தான்...செம ஹாட் அப்டேட்

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ரோல் பற்றிய புதிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

டான் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயனை பலரும் கோலிவுட்டின் டான் என அழைத்து வருகிறார்கள். யார் டான் என்பதில் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடையே சமீபத்தில் ஒரு போட்டியே நடந்தது. இருவரும் மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் டான் என கூப்பிட்டுக் கொண்டனர்.

ஆனால் தலைவர் 169 படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகி விட்டது. அவர் என்ன ரோலில் நடிக்கிறார் என்பது பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளதால் இனி சிவா டான் கிடையாது, அவருக்கு வேறு பட்டம் வர போகிறது என்பதை தற்போதே ரசிகர்கள் கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டார்கள்.

English summary

According to latest sources, Sivakarthikeyan to play Rajini's flash back scene. He will play a key role in this movie. Not only acting he also penned lyrics for thalaivar. Some sources said that Simbu to sing Sivakarthikeyan's lyrics. Fans are so excited to waiting for official announcement.