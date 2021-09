மொத்த கதையையும் சொன்ன Valimai Glimpse...ரசிகர்கள் ஆர்வம்

சென்னை : அஜித்தின் திரையுலக பயணத்திலேயே மிக அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படும் படம் வலிமை. படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக், மோஷன் போஸ்டர், ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ஆகியவற்றின் பிரம்மாண்ட வரவேற்பை தொடர்ந்து, வலிமை படத்தின் ஃபஸ்ட் glimpse டீசர் 2 நாட்களுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது.

மிரட்டலான பைக் ரேஸ், வில்லன் கார்த்திகேயாவின் மாஸ் காட்டும் வசனம் என அசத்தலாக வெளியான இந்த க்ளிம்ப்ஸில் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இதை வைத்து படத்தின் முழு கதையையும் கணிக்க முடிகிறது. இது அஜித் ரசிகர்களை கூடுதலாக குஷிப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Ajith's valimai glimpse shows lot of interesting facts. it tells valimai movie story. because of this lot of expectations has increased about this movie. this movie is based on illegal motorcycle race.