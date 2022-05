ஆஹா...செம அப்டேட்டா இருக்கே...சூர்யா 41 ல் சூர்யாவின் ரோல் இது தானா?

சென்னை : சூர்யா 41 படத்தில் சூர்யாவின் ரோல் பற்றிய முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. யாரும் எதிர்பார்க்காத இந்த தகவல் படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது.

டைரக்டர் பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 படத்தில் நடித்து வருகிறார் சூர்யா. ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கும் இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி என்ட்ர்டைன்மெட் தான் தயாரிக்கிறது. படத்தின் ஷுட்டிங் படு சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Suriya to play dual role in Suriya 41. Suriya to play father - son role in this movie. Next schedule of this movie will begin from June first week on Goa. Father - son duo scenes and song sequences to planned to shoot in Goa.