பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ ரிலீஸ் தேதி, இடம் இதுவா?...ஆவலாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : இந்த ஆண்டு அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களின் வரிசையில் அடுத்து வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் படம் பொன்னியின் செல்வன். டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள இந்த படம் இந்திய சினிமாவே எதிர்பார்க்கும் படமாக உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் 5 மொழிகளில் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் வேலைகளும் ஏறக்குறைய முடிந்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதனால் முதல் பாகத்தின் மீதான ஆர்வத்துடன் சேர்த்து இரண்டாம் பாகத்தின் மீதான ஆர்வமும் பல மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மேலும் தூண்டும் விதமாக முதலில் போஸ்டர்களை வெளியிட்டு வந்த படக்குழுவினர் தற்போது வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

As per the latest reports, the lavish audio & trailer launch of 'Ponniyin Selvan' is set to take place on September 6 at Nehru Indoor Stadium in Chennai. The team conducted a grand teaser launch and the first single launch events earlier.