மீண்டும் தள்ளி போகும் ஜெர்சி ரிலீஸ்....கேஜிஎஃப் 2 தாக்கமா அல்லது புது பிரச்சனை காரணமா?

மும்பை : ஷாகிப் கபூர் நடித்துள்ள ஜெர்சி படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எந்த காரணமும் இல்லாமல் திடீரென மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கேஜிஎஃப் 2 படம் காரணமா அல்லது புதிதாக முளைத்துள்ள பிரச்சனை தான் காரணமா என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

தெலுங்கில் நானி நடித்து, விளயைாட்டை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட படம் ஜெர்சி. தெலுங்கில் இந்த படம் செம ஹிட்டானதால் அதே பெயரில் இந்த படத்தை இந்தியில் ரீமேக் செய்துள்ளனர். தெலுங்கில் இந்த படம் தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை வென்றுள்ளது. இந்தியில் ஷாகித் கபூர், ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை கெளதம் தின்னனூரி இயக்கி இருந்தார்.

English summary

The Jersy movie release date was suddenly postponed to April 22nd. Earlier, this movie was announced to be released on April 14th, which was expected to clash with KGF Chapter 2 and Beast. The film's producers have not yet revealed the reason for the postponement.But reports said that Jersy's movie was plagiarised. A case was filed in the Mumbai High Court against this movie.