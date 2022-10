என்ன சொல்றீங்க.. ஜிபி முத்து வெளியேற முக்கிய காரணமே அவரோட ஆர்மி தானா?கொளுத்திப் போட்ட நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: ஓவியாவுக்கு அடுத்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்படி ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் ஜிபி முத்து தான்.

20 நாள் வரை இருப்பேன்னு சொல்லி வந்த அவர் அதிரடியாக இந்த வாரமே வெளியேற காரணம் வெளியே அவரது ஆர்மியினர் பண்ண அந்த அலப்பறை தான் என்கின்றனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாகவே ஜிபி முத்துவுக்கு காய்ச்சல் வர ஆரம்பித்தது, மேலும், ஹோம்சிக் வந்தது என்று நமீதா மாரிமுத்தைவை அனுப்பியது போல அனுப்பி விட்டனர் என்று நெட்டிசன்கள் விவாதம் செய்து வருகின்றனர்.

“ஓவியா அடிக்கடி கருகலைப்பு பண்றதால தான் அப்படி இருக்காங்க”: திரும்பவும் பத்த வைக்கும் பயில்வான்

English summary

Bigg Boss Tamil 6 contestant GP Muthu walked out from the show details leaked in social media and stirs a heavy debate. GP Muthu affected by the homesick and he wantedly left from the show.