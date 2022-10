ஜி.பி.முத்து மீது தனலட்சுமி கோபத்துக்கு காரணம் இதுதானா?..அப்ப பிக்பாஸ் இல்லையா?

பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் போட்டியாளர்கள் தனலட்சுமி ஜிபி முத்து இடையே கடுமையான மோதல் இருந்து வருகிறது.

தனலட்சுமி வேண்டுமென்றே ஜி பி முத்துவை வம்பிழுப்பதையும், அவருடன் சண்டை போடுவதையும் இரண்டு நாளாக பார்க்கிறோம்.

தனலட்சுமி ஜிபி முத்து மீது ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார் என்பதற்கான காரணம் இப்போது தெரிந்துள்ளது. அதற்கு பிக் பாஸ் காரணம் இல்லையா என்று நெட்டிசன்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

அதெப்படி மாப்ள.. ஒருத்தரை பார்த்தாலே அடிக்கணும்னு தோணுது.. பறக்கும் பிக் பாஸ் தனலட்சுமி மீம்ஸ்!

English summary

Bigg Boss season 6 has been going through a tough fight between contestants Dhanalakshmi GB Muthu.We see Dhanalakshmi purposefully provoking GP Muthu and fighting with him for two days. Now the reason why Dhanalakshmi is so angry with GP Muthu is known. Netizens are asking if Bigg Boss is the reason for it.