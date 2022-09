கதை இதுதானா? ரெட்டைவேடமா? ‘நானே வருவேன்’ டீசர் சொல்வதென்ன?

தனுஷ், செல்வராகவன், யுவன் இணையும் படம் என்பதால் நானே வருவேன் படத்திற்கு பெருத்த எதிர்ப்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நானே வருவேன் பட டீசர் மிரட்டலுடன் வெளி வந்துள்ளது. இதில் தனுஷ் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கிறாரா? ஒரே வேடமா என்கிற குழப்பத்தில் நெட்டிசன்கள் உள்ளனர்.

தனுஷ் இரண்டு வேடத்தில் வருவது போல் டீசரில் வெளியானாலும் கூர்ந்து பார்த்தால் அப்படி இருக்க வாய்ப்பில்லை என் நெட்டிசன்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.

English summary

Dhanush, Selvaraghavan and Yuvan are teaming up for Nane Varuven, so there is a lot of anticipation. The teaser of Nanae Varuven is out with a bang. Is Dhanush playing a double role in this? Netizens are confused as to whether it is the same role. netizens are criticizing that Dhanush is appearing in two roles, but if you look closely, it is not likely to be the case.