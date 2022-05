என்னது...கமலின் விக்ரம் படத்தில் இவரும் நடித்துள்ளாரா... அதுவும் இந்த ரோலிலா?

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோ ஒருவர் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஒருவர் அல்ல இரண்டு டாப் ஹீரோக்கள் நடித்துள்ளதாக மற்றொரு தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தை ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ளது.

English summary

According to sources, Suriya played camero role in Kamal's Vikram movie. Another sources said that not only Suriya, his brother Karthi also play a camero role in Vikram movie. Vikram movie first single will released today. This song was written and sung by Kamal.