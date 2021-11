பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்காக இசைவாணி வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிப்பாகி வரும் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்று பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதையும் கமலே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் அதிகம் பிரபலமாகாத 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்றனர். 52 நாட்களின் முடிவில் நமிதா, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்ன பொண்ணு, சுருதி, மதுமிதா ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

English summary

Sources says that isaivani got minimum 7 lakhs as salary for bigg boss 5. she stayed 49 days in bigg boss house. isaivani signed for one lakh per week. fans are shocked after hearing this message.