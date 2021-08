என்னது...வலிமை தீபாவளி ரிலீசா...டிரெண்டிங்கில் பட்டையை கிளப்பும் தல தீபாவளி

சென்னை : டைரக்டர் வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நடித்து வரும் படம் வலிமை. நேர் கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு வினோத் - அஜித் கூட்டணியில் அஜித்தின் 60 வது படமாக உருவாகும் இந்த படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரித்து வருகிறார்.

படத்திற்கு பூஜை போட்டது போல் எந்த அப்டேட்டும் வெளியிடாமல், படத்தின் வேலைகளை பரம ரகசியமாக கவனித்து வந்தனர் வலிமை படக்குழுவினர். 2019 ம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2020 ம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்யவே படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் கொரோனா காரணமாக வெளிநாட்டில் எடுக்கப்பட வேண்டிய சண்டைக் காட்சிகள் மட்டும் எடுக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது.

இதனால் படத்தை முடிக்க முடியாமல் படக்குழு திணறி வந்தது. இதற்கிடையில் கொரோனா காரணமாக 60 வயதிற்கு மேல் உள்ள நடிகர்கள் சிலர் படத்தில் இருந்து பாதியிலேயே விலகியதால் அந்த காட்சிகளை வேறு மீண்டும் எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் ஸ்பெயினில் எடுக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த இறுதிக் காட்சிகளை மட்டும் எடுக்க முடியவில்லை.

English summary

recently valimai team flew to russia for final schedule of the shooting. in this time, today thaladiwali hastag was trending in twitter. ajith fans celebrates this and wrote that valimai to be release on diwali day.