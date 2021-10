இன்று காப்பாற்றப்படும் இரண்டு போட்டியாளர்கள் இவர்கள் தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நான்காவது வாரத்தின் நிறைவுப் பகுதியை எட்டி உள்ளது. வார இறுதியின் முதல் நாளான இன்று கமல் வர உள்ளதால், இந்த வாரம் யாரெல்லாம் காப்பாற்றப்பட போகிறார்கள், யார் வெளியேற போகிறார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

ஒருவேளை இந்த வாரம் இவங்கள வெளியே அனுப்ப போறாங்களோ.. அதனால அந்த சூப்பர் சீனையே கட் பண்ணிட்டாங்களா?

பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களில் இதுவரை நமிதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா என மூன்று பேர் வெளியேறி உள்ளனர். தற்போது 15 பேர் போட்டியாளர்களாக உள்ள நிலையில், விரைவில் வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக மற்றொரு போட்டியாளர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் எப்போது வேண்டுமானாலும் அனுப்பப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

sources said that in today's bigg boss tamil season 5 episode, priyanka and akshara may be saved. chinna ponnu, abinay, suruthi are in danger zone. suruthi may get evicted this week.