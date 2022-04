கமலின் விக்ரம் பார்க்க நாங்க வேற லெவல் வெயிட்டிங்...இதுல இவங்களும் இருக்காங்களா?

சென்னை : உலக நாயகன் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் பற்றி தினமும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் புது தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வரிசையில் இன்று விக்ரம் படத்தில் தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு டாப் ஹீரோக்கள் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் ஹாசன் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். இந்த படம் வரும் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம், ஷிவானி நாராயணன், மைனா நந்தினி உள்ளிட்ட ஏராளமானவர்கள் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

ஹாலிவுட்டுக்கே செம டஃப்... விக்ரம் டிரைலர் ரிலீஸ் எங்கே தெரியுமா?

English summary

According to latest sources, Suriya and Karthi are played camero role in Kamal's Vikram movie. But movie makers keep this as secret. Earlier said that bollywood mega star Amitabh Bacchan played a camero role in this movie. Fans really surprised and cann't belive this surprise.