குந்தவை ரோலுக்கு த்ரிஷா ஓகே வா...ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாக ரிலீசிற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. செப்டம்பர் 30 ம்தேதி படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதால் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

இதில் ஆதித்ய கரிகாலன், வந்தியத் தேவன், நந்தினி கேரக்டர்களில் நடிக்கும் விக்ரம், கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராயின் போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து இன்று குந்தவை ரோலில் நடிக்கும் த்ரிஷாவின் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆண்களின் உலகில் தைரியமான பெண் என்ற கேப்ஷனுடன் குந்தவை இளவரசியின் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டர் பற்றி ரசிகர்கள் என்ன நினைக்கிறார், குந்தவை ரோலுக்கு த்ரிஷா ஓகே தானா என்பத பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

After Vikram, Karthi, Aishwarya rai poster, today Ponniyin Selvan movie makers released Trisha poster. She played in the role of Kundhavai who was a courage woman in Chozha's era. Fans feeled that Anushka Shetty was correct choice for KUndhavai role that Trisha.