அடக்கடவுளே.. ஏகே62 படத்தோட இயக்குநரை மாற்றுகிறாரா அஜித்? விக்னேஷ் சிவனுக்கு பதில் இவரா?

சென்னை: துணிவு திரைப்படம் வாரிசு படத்தை வசூல் ரீதியாக முந்தாத நிலையில், அடுத்த படத்தை மிகவும் கவனமாக செய்ய நடிகர் அஜித் நினைத்திருப்பதாகவும் அதனால், ஏகே62 படத்தின் இயக்குநரையே அஜித் மாற்றப் போவதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிகர் அஜித்தின் ஏகே63 படத்தை இயக்குநர் அட்லி இயக்கப் போவதாகவும், ஏகே62 படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்கப் போவதில்லை என்றும் ஏகப்பட்ட தகவல்கள் திடீரென வெளியாகி அஜித் ரசிகர்களை பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி வருகின்றன.

மேலும், இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனுக்கு பதிலாக இன்னொரு இயக்குநர் பெயரும் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Director Vignesh Shivan exit from Ajith Kumar's AK62 strong buzz trending in social media. Director Vishnuvardhan will replace him for AK62 talks and Atlee will direct AK63 talks also going on social media.