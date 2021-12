அடிதூள்... தளபதி 68 அப்டேட்டும் வந்தாச்சு... டைரக்டர் யார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது தனது 65 வது படமான பீஸ்ட் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. டிசம்பருக்குள் பீஸ்ட் படத்தின் வேலைகளை முடிக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2022 ம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையின் போது பீஸ்ட் ரிலீஸ் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

According to latest sources, Vijay - Atlee combo to reunite in Thalapathy 68. After completing thalapathy 66 and 67, vijay will start thalapathy 68 works. shooting of this movie will begin in the end of the year 2023.