டிரெண்டாகும் பனையூர்_பிரியாணி.. அரசியல் என்ட்ரி அறிவிப்பா என ஆடிப் போன திரையுலகம்!

சென்னை: வாரிசு திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், திடீரென தனது விஜய் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளை பனையூரில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு அழைத்து பிரியாணி விருந்து வைத்துள்ளார் விஜய்.

வாரிசு படத்திற்கு ஏற்பட்ட சிக்கலை எப்படி தீர்க்கலாம் என்கிற ஆலோசனையை கடந்து ஒரு மீட்டிங்காகவே இதனை பலரும் பார்த்து வருகின்றனர்.

ஏனெனில் இதற்கு முன்பாக எந்தவொரு படம் வெளியாவதற்கு முன்பாகவும் விஜய் இப்படியொரு விருந்து வைத்தது இல்லையே, அப்போ அரசியல் அறிவிப்பு வெளியிடப் போகிறாரா என காலையில் இருந்தே #பனையூர்_பிரியாணி ஹாஷ்டேக் டிரெண்டாகி வருகிறது.

பனையூரில் சுடச்சுட பிரியாணி.. சிக்கன் 65 விருந்து.. விஜய் ரெடி ஆயிட்டாரா?

Pannaiyur Biriyani hashtag trending in social media and many of the raises its for Varisu movie release issue or Vijay's Political entry meeting. Vijay will soon announces about his next plan.