வாரிசு செகண்ட் லுக்கும் காப்பியா...ரஜினி படங்களை காப்பி அடிக்கிறாரா விஜய்?

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை தொடர்ந்து செகண்ட் லுக்கும் காப்பி என்ற சோஷியல் மீடியாவில் தகவல் ஒன்று தீயாய் பரவி வருகிறது.

சமீப காலங்களில் விஜய் நடித்த படங்களில் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்ட படம் என்றால் அது பீஸ்ட் தான். பொதுவாக ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் படங்கள் என்றாலே அவற்றை ரசிகர்கள் கொண்டாடுவார்கள். ஆனால் விஜய்யின் பீஸ்ட் பட டீசர் வெளியானதில் இருந்தே அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்பட்டது.

இது அந்த படத்தின் காப்பி, இந்த படத்தின் காப்பி என விஜய் ரசிகர்களே அதை கிண்டல் செய்தனர். பீஸ்ட் படத்திற்கு தான் அப்படி என பார்த்தால், தற்போது விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்திற்கு ஃபர்ஸ்ட் லுக்கிலேயே காப்பி என்ற பிரச்சனை துவங்கி விட்டது.

English summary

Vijay's Varisu first look and title are trolled that they are copied from Rajini movies. Now today second look released by movie makers. This is also a copy of Chandramukhi movie Rajini intro scene. Fans asked that why Vijay imitates Rajini in all his things.