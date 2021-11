விஜய் சார் பிக்பாஸ் பார்க்கிறாரா....சஞ்சீவிடம் ஆர்வமாக கேட்ட போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 53 வது நாளான நேற்று, அபிஷேக், அமீரைத் தொடர்ந்து அடுத்த வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும், சின்னத்திரையின் டாப் நடிகர்களில் ஒருவருமான சஞ்சீவ் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்தார்.

ஹவுஸ்மேட்கள் டாஸ்கில் இருக்கும் சமயத்தில், ரியாக்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா என குழம்ப வைத்து, மாஸான பாடலுடன், ஸ்டைலான நடையுடன் த்ரில்லிங் என்ட்ரி கொடுத்தார் சஞ்சீவ். நீண்ட யோசனைக்கு பிறகே ஹவுஸ்மேட்கள் அவரை வரவேற்று, தங்களை அறிமுகம் செய்து கொண்டனர்.

த்ரில்லிங்காக வேற லெவல் என்ட்ரி கொடுத்த சஞ்சீவ்... குழப்பத்தில் நின்ற போட்டியாளர்கள்

English summary

Before entering into the house contestants ask sanjeev that vijay watching bigg boss. sanjeev gave a smart reaction as reply with light smile. vijay fans excited after hearing this message from close one.