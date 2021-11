கொரோனா உறுதி...கமல் நடித்த விக்ரம் ஷுட்டிங் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டதா ?

சென்னை : உலக நாயகன் கமலஹாசன், தற்போது சினிமா, அரசியல், டிவி ஷோ என ஒரே நேரத்தில் பலவற்றிலும் கவனம் செலுத்தி பிஸியாக இருந்து வருகிறார். இதற்கிடையில் கொரோனாவிற்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்ட கமல் ஹவுஸ் ஆஃப் கதர் நிறுவனத்தையும் சமீபத்தில் துவக்கி உள்ளார்.

சிகாகோவில் இந்த நிறுவனத்தின் துவக்க விழாவை நடத்தி, ரேம் வாக்கும் நடத்தினார். எந்த காலத்திலும் அணிய ஏற்ற வகையில் இருப்பதால் இது அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களை கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Some rumours spread, kamal's vikram set artists also affected of covid 19. so coimbatore schedule shooting stopped. but this is not true. still kamal didn't go to coimbatore shooting schedule. he had planned that after chicago trip and bigg boss shooting, he will go to coimbatore.