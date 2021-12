பிக்பாஸிற்கு பிறகு மீண்டும் இணையும் ஐக்கி – இசைவாணி...இந்த கூட்டணிக்கு காரணம் இதுதான்

சென்னை : பாடகி, பாடல் எழுத்தாளர், நடிகை, டாக்டர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் ஐக்கி பெர்ரி. தஞ்சாவூர் பெண்ணான இவர், வெளிநாட்டு பெண்ணை போல் தோற்றம் அளித்தாலும், தமிழில் ராப் பாடல்களை பாடி தமிழை வளர்த்து வருகிறார்.

டேஞ்சர் ஸோனில் இருக்கும் 3 போட்டியாளர்கள்.. மெல்ல மெல்ல முன்னேறும் அபிஷேக்.. அப்போ இந்த வாரம் அவரா?

டாக்டரான ஐக்கி பெர்ரி, இசை மீதான ஆர்வத்தால் ராப் பாடல்கள் பாட துவங்கினார். தானே தமிழில் ராப் பாடல்கள் எழுதி, பாடி பல ஆல்பங்களை வெளியிட்டுள்ளார் ஐக்கி. பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட பிறகு பலருக்கும் தெரிந்தவர் ஆகி விட்டார் ஐக்கி.

English summary

After bigg boss 5, ikkyi berri meets her co contestant isaivani and revealed that they will collaborate in new music album project. And seek fans to give their support continously. earlier ikkyi visited imman annachi's house also.