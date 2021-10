இந்த வாரம் எப்படியாவது காப்பாத்துங்க.. கெஞ்சும் இசைவாணி.. ஏன் நல்லா விளையாடி ஜெயிக்கலாமே!

சென்னை: இந்த வாரம் கண்டிப்பாக தான் வெளியேறி விடுவோம் என்கிற பயம் இசைவாணிக்கு வந்து விட்டது.

காயின் திருடும் டாஸ்க்கில் வென்று தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என பகிரங்கமாக இசைவாணி கெஞ்சுவது பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மத்தவங்க தன்னை ஒதுக்கிறாங்கன்னு கமல் சார் கிட்ட சொல்லிட்டு இப்போ அதே மத்தவங்க கிட்ட தன்னை காப்பாத்த ஏன் இசை கேட்கிறாரு என்கிற கேள்வியையும் ரசிகர்கள் முன் வைத்து வருகின்றனர்.

English summary

Isaivani asks housemates to save her this week from elimination upset her audience who supports her outside from the Show.