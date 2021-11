பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறிய இசைவாணி.. அபிநய் தான் பாவம்!

சென்னை: நிரூப்பை விட அதிக வாக்குகளை அள்ளி டாப் இடத்திற்கு சென்று விட்ட அபிநயை தேடி போய் எவிக்‌ஷனுக்கு முன்பாகவே இசைவாணி அந்த காயினை கொடுத்து விட்டார்.

கடைசி மூவரில் நிரூப், ஐக்கி பெர்ரி மற்றும் இசைவாணி இடம்பெற்று இருந்தனர்.

ஐக்கி பெர்ரியும், நிரூப்பும் தான் பொம்மை டாஸ்க்கில் அப்படி விளையாடினார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு குறைவான ஓட்டுக்கள் எப்படி வந்தது என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

English summary

Isaivani officially evicted from Bigg Boss Tamil 5 season house at 49th day. Isaivani say thanks to all the contestants before exit from the house.