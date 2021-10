அண்ணாச்சியுடன் பேச்சை நிறுத்த நினைக்கிறேன்...ஓப்பனாக சொன்ன இசைவாணி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 22 ம் நாளான இன்று, இந்த வாரத்திற்கான கேப்டனை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில் மதுமிதா இந்த வார கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இதைத் தொடர்ந்து வரும் வாரத்தில் யார் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் நாமினேஷன் ப்ராசஸ் நடத்தப்பட்டது. இந்த வாரம் நெருப்பு ஆற்றலை பயன்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், நாமினேஷனில் இரண்டு பேரை தேர்வு செய்து, அவர்களின் ஃபோட்டோவை தீயில் போட வேண்டும் என கூறப்பட்டது.

இந்த வாரம் நெருப்பின் ஆளுமை.. கன்னாபின்னா சலுகைகளுடன் இசைவாணியை உசுப்பிவிட்ட பிக்பாஸ்!

English summary

Isaivani openly says that she would like to stop talking with imman annachi. isaivani also complaint on annachi with suruthi. but suruthi warns isaivani that not talking like this.