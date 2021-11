மூஞ்சக் காட்டி சோறு போட்டதே இல்லை.. தாமரையை நேருக்கு நேராக எதிர்த்த இசைவாணி.. கமல் கொடுத்த தைரியம்!

சென்னை: எதுவா இருந்தாலும் இனிமே நேருக்கு நேர் பேசிவிடுங்க என இசைவாணிக்கு கமல் தைரியம் கொடுத்த அடுத்த நொடியிலேயே தாமரை செல்வியுடன் சண்டைக்கு சென்று விட்டார் இசைவாணி.

ஞாயிற்றுக் கிழமை எபிசோடு அனல் பறக்க மாட்டேங்குதே எவிக்‌ஷன் லீக் ஆகி போர் அடிக்குதே என புலம்பியது பிக் பாஸ் டீம் காதுக்கு கேட்டு விட்டது போல.

4 நாட்களில் ரூ. 150 கோடி வசூல்... ரெக்கார்டுகளை உடைத்த அண்ணாத்த!

கமல் முன்பாகவே போட்டியாளர்கள் ஒருத்தருக்கு சண்டை போட்டுக் கொள்வது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய என்டர்டெயின்மென்ட்டாக மாறியுள்ளது.

Isaivani slams Thamarai Selvi after Kamal boosts up her with the words like never back bitting speak directly to the person in Sunday episode.