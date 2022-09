பிரபாஸ் - அனுஷ்கா திருமணம்… மீண்டும் தொடங்கிய காதல் கிசு கிசு… இந்த முறையாவது கன்ஃபார்ம் ஆகுமா?

ஐதராபாத்: டோலிவுட்டின் டார்லிங் என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படுபவர் பான் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ்.

பிரபாஸுக்கும் முன்னணி நடிகையான அனுஷ்காவுக்கும் இடையே காதல் இருப்பதாக அடிக்கடி வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.

இந்நிலையில், பிரபாஷும் அனுஷ்காவும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ளபோவதாக மீண்டும் தகவல் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது.

English summary

Telugu leading actor Prabhas is currently acting in films like Adipurush, Salaar and Project K. Prabhas and leading actress Anushka were rumored to be in love. In this case, it has been reported that both of them are going to get married