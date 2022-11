இனிமேல் மருத்துவமனை தான் கதி... சினிமாவை விட்டு விலகும் நாக சைதன்யா பட நடிகை?

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான 'உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா' நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் சாய் பல்லவி.

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தலை காட்டி வந்த சாய் பல்லவி, மலையாளத்தில் வெளியான பிரேமம் படம் மூலம் மலர் டீச்சராக ரசிகர்களின் மனதில் நின்றார்.

தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியான சாய் பல்லவி, தற்போது சினிமாவில் இருந்து விலகுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sai Pallavi was famous for the movie Premam before she completed her medical studies in Georgia. Due to this, Sai Pallavi has decided to build a hospital and work as a full-time doctor in it, and quit cinema.